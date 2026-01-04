المؤبد لمنفذ عملية هرتسليا وإصدار أوامر اعتقال إداري لأكثر من 100 فلسطيني

أكد مكتب "إعلام الأسرى" أن هذا الحكم يرفع عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال إلى 116 أسيرا، مشيرا إلى أن ذلك يعكس تصاعد سياسة الأحكام القاسية والانتقامية بحقّ الأسرى.

أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب، الأحد، حكما بالسجن المؤبد على إبراهيم شلهوب، من بلدة دير الغصون قضاء طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، الذي قتل لودميلا ليبوفسكي، البالغة من العمر 83 عاما، في كانون الأول/ ديسمبر 2024، خلال هجوم طعن في مدينة هرتسليا.

كما أمرت المحكمة، برئاسة القاضي يارون ليفي، المدان شلهوب بدفع تعويض قدره 258 ألف شيكل، وهو أعلى مبلغ تعويض ينص عليه القانون الإسرائيلي.

وأصدر القضاة حكمهم بإدانة المتهم بعد اعترافه بارتكاب جريمتي قتل تحت ظروف مشددة مرتبطة بـ"الإرهاب" وحيازة سكين. وقد كانت إصابة الضحية قاتلة، وجاءت خلال الحرب على غزة، حيث "أساء" المتهم استخدام تصريح إقامته في إسرائيل، بحسب قرار المحكمة.

وأكد مكتب "إعلام الأسرى" أن هذا الحكم يرفع عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال إلى 116 أسيرا، مشيرا إلى أن ذلك يعكس تصاعد سياسة الأحكام القاسية والانتقامية بحقّ الأسرى.

وشدد أن محاكم الاحتلال تواصل توظيف القضاء كأداة للعقاب الجماعي والردع السياسي، في ظل غياب كامل لمعايير العدالة، واستمرار استهداف الحركة الأسيرة عبر الأحكام المؤبدة والغرامات المالية الباهظة.

شرت مؤسسات الأسرى، الأحد، قائمة تضم أكثر من 100 معتقل صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري، بين أوامر جديدة وتجديدات، بينهم الصحفي علي سمودي من مدينة جنين.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال يواصل تصعيد سياسة الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود "ملف سري"، مشيرة إلى أن هذه السياسة شهدت تصاعدًا غير مسبوق منذ أحداث الإبادة في غزة. وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى اليوم نحو 3,350 معتقلا.

تصاعد الانتهاكات في سجون الاحتلال

كشف تقرير حصاد 2025 الصادر عن مؤسسات الأسرى عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ضمن سياسة ممنهجة امتدت لعقود، وتصاعدت بشكل غير مسبوق بعد جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداءات الجسدية والجنسية، والحبس الانفرادي المطوّل، والاستخدام المفرط للقوة، فضلا عن الحرمان من العلاج، وصولا إلى الإعدام خارج نطاق القانون.

وعلى الرغم من توثيق عشرات الحالات التي أسفرت عن إصابات دائمة أو استشهاد داخل أماكن الاحتجاز، غالبا ما تغلق شكاوى الأسرى دون تحقيق جدي، عبر النفي أو التبرير بذريعة "الضرورة" أو الادعاء بعدم كفاية الأدلة.

وأشار التقرير إلى أن دولة الاحتلال أنشأت منظومة حصانة متكاملة تضمن الإفلات من العقاب، من خلال سياسات مؤسسية تهدف إلى إعاقة مسار العدالة، عبر منع التوثيق، وتقييد الوصول إلى المحامين، وإخفاء الأدلة، وتأخير الإجراءات القضائية، ما يوفر حماية فعالة للجناة ويشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد التقرير أن هذه المنظومة ترسخ بيئة تسمح باستمرار الجرائم داخل السجون دون مساءلة، حيث لم يفتح سوى تحقيق واحد في قضايا الاعتداءات الجنسية، مع بقاء إمكانية إغلاقه في أي وقت.

كما تصاعد عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ أكتوبر 2023، إذ وثق التقرير استشهاد ما لا يقل عن 86 أسيرا، مع ترجيح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير، في ظل استمرار جرائم الاختفاء القسري التي تطال عددا من أسرى قطاع غزة.