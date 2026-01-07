اقتحامات بالضفة وهدم بالقدس.. ومستوطنون يعتدون قرب نابلس

يأتي ذلك في إطار استمرار عمليات الاحتلال اليومية ضد الفلسطينيين، مصحوبة بالاعتقالات والاعتداء على الممتلكات، وسط تصعيد عسكري متواصل في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، اقتحام المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مصحوبا بحملات اعتقال واسعة وتحقيقات ميدانية مع العشرات من الفلسطينيين بعد احتجازهم لساعات، إلى جانب الاعتداء على ممتلكات المنازل وممارسة التنكيل بالسكان.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات بلدة عناتا شمال شرق المدينة لتنفيذ عمليات هدم، فيما اقتحم مستوطنون محيط مزرعة في بلدة رابا جنوب شرق جنين واستفزوا الأهالي.

وهاجم مستوطنون، مركبات الفلسطينيين قرب قرية مادما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، إن مستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين قرب الشارع الالتفافي المحاذي للقرية، الأمر الذي أدى لإلحاق أضرارا في بعضها.

وأضاف، أنه عقب هجوم المستوطنين اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منازل عددا من الفلسطينيين القريبة من المنطقة وعبثت بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وبلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت عددا من الفلسطينيين، بينهم قاسم شريف نصار في قرية مادما جنوب نابلس.

وفي أريحا، اعتقلت القوات محمد السنتريسي ومحمد سمير حميدات ومحمد الخباص خلال اقتحام مخيم عقبة جبر، حيث خلفت قوات الاحتلال آثار تخريب في المنازل.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية سيريس وبلدة سيلة الحارثية غرب المدينة، وأطلقت القنابل الصوتية والغاز، وانتشر القناصة على أسطح المنازل وسط مراقبة بالطائرات المسيرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله وحي الطيرة، وداهمت عددا من المنازل.

وفي طوباس، أصيب سبعة فلسطينيين بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ نضال عودة بأن ست إصابات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إصابة واحدة بالضرب من قبل الجنود، وتم تقديم العلاج لجميع الحالات ميدانيًا.

