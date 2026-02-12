الاحتلال يعتقل العشرات بالضفة بينهم طالبة جامعية ونائب رئيس بلدية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس حملة مداهمات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، طالت العشرات بينهم طالبات ونائب رئيس بلدية، وتركزت بشكل خاص في نابلس، حيث اقتحمت عشرات المنازل وأخضعت قاطينها لتحقيقات ميدانية.

وشملت الاقتحامات مداهمات لعشرات المنازل، وتعرض سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، وسط أضرار مادية في المنازل.

وأفاد نادي الأسير بأن محافظة نابلس شهدت اعتقال 9 شبان خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب المدينة، وهم: طالب سمير سلوادي، حمزة سمير سلوادي، عمر عصان ريحان، يزن عصام ريحان، نصر خلدون عصيده، محمد خلدون عصيده، محمود عماد يامين، معتز عبد السلام أيوب، وأسامة مصطفى عابد. كما اعتُقل 3 شبان في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية شرقي نابلس، طالت المداهمات الشبان ثائر رمانة، بيان ترياقي، محمد إياد شكوكاني، وعبادة ضمرة، بينما جرى اعتقال نائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية براء جرارعة عقب اقتحام منزله شمال نابلس.

كما شملت حملة الاعتقالات محافظات أخرى، حيث اعتقلت الطالبة جنى إحسان أبو وردة من مخيم الفوار جنوب الخليل، والشاب علي أبو صبحة في أم السطر بمدينة يطا، إضافة إلى اعتقال أحمد متروك في طولكرم، وأربعة شبان في مخيم الفارعة جنوبي طوباس، وفتاة وشاب في بلدة طمون جنوب طوباس، ومحمد عاصي ضمرة في حي كتف الواد بأريحا.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات شبه يومية تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها عمليات دهم واعتقال واستدعاءات للتحقيق لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.