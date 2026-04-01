غزة: شهداء ومصابون برصاص الاحتلال

يستمر الجيش الإسرائيلي في انتهاك اتفاق التهدئة في قطاع غزة، مع عمليات قصف مدفعي وجوي واستهداف نقاط تفتيش وأحياء سكنية، ما أسفر عن استشهاد مدنيين وأفراد شرطة وإصابة آخرين، وسط حصار مشدد يعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية للنازحين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، أن 4 شهداء و12 مصابا وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء 713 وإجمالي الإصابات 1,940، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 756. أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فتشير إلى استشهاد 72,289 شخصا وإصابة 172,040 آخرين.

واستشهد شاب فجر الأربعاء في قطاع غزة متأثرًا بإصابته نتيجة قصف إسرائيلي قبل يومين، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق التهدئة في القطاع لليوم الـ 174 على التوالي.

وتشمل هذه الخروقات عمليات قصف مدفعي وجوي، وإطلاق نار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية البحرية، إلى جانب نسف وتفجير مبان ومنشآت في مختلف مناطق القطاع.

