استشهاد رضيع منعه الاحتلال من الوصول إلى المستشفى وشهيد فتى بالرصاص في قلنديا

أعلن الأطباء في المستشفى الاستشاري العربي استشهاد رضيع لم يتجاوز من العمر 4 أشهر، بعدما منعت قوات الاحتلال ذويه من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد فتى (16 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا وإصابة آخرَين

استشهد الرضيع أحمد معروف زيد (4 شهور)، مساء اليوم الأحد، بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي ذويه من المرور عبر حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية دير عمار غرب رام الله، كما استشهد الفتى وليد نضال وليد أبو سنينة (16 عاما) في مخيم قلنديا إثر إصابته برصاص الاحتلال.

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الفتى الشهيد وليد أبو سنينة

وذكرت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنّام، أن الأطباء في المستشفى الاستشاري العربي قد أعلنوا عن استشهاد الرضيع أحمد معروف زيد (4 شهور)، بعد أن منعت قوات الاحـتلال نقله إلى المستشفى لأكثر من ساعة عبر الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية دير عمار.

وأشارت غنّام في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" إلى أن الرضيع الذي لم يتجاوز عمره 4 أشهر، كان في طريقه لتلقي العلاج، إلا أن جنود الاحتلال منعوا ذويه من المرور لإسعافه، متجاهلين حالته الحرجة وسط إطلاقهم لقنابل الغاز المسيل للدموع على الأهالي والمركبات، ليحرم من حقه في الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب، ويفارق الحياة فيما بعد.

وقالت غنّام: "إن ما جرى مع الطفل أحمد وهو وحيد العائلة من الذكور والذي ولد بعد سنوات من الانتظار، وصمة عار على جبين الإنسانية، ويأتي في سياق سياسة إرهابية ينتهجها الاحتلال عبر الحواجز العسكرية والبوابات والإغلاقات، لإعاقة تنقل المواطنين والمرضى ومركبات الإسعاف، في انتهاك لأبسط الحقوق، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحركة والتنقل".

وأضافت أن استهداف أبناء شعبنا وأطفالنا، سواء باعتداءات عصابات المستوطنين، أو بالقتل المباشر بدم بارد، أو بحرمانهم من العلاج وتركهم يواجهون الموت على الحواجز، يكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الذي لا يتورّع عن استهداف الطفولة، على مرأى ومسمع من العالم الظالم الذي يقف عاجزًا أمام معاناة شعبنا ولا يحرك ساكنًا كلّما كان الضحية فلسطينيا.

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى وليد نضال وليد أبو سنينة (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا، مساء اليوم الأحد، وإصابة فتيين آخرَين بالرصاص في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

أولى لحظات إصابة الفتى وليد نضال وليد أبو سنينة (16 عاما) في مخيم قلنديا، حيث استشهد بعيد إصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي.



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وكانت محافظة القدس قد أفادت قبل إعلان استشهاد أبو سنينة، بأن طواقم جمعية الهلال الأحمر تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقا في المستشفى.