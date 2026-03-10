فيديو | شورتس
10/03/2026 - 17:32

الناصرة: شظية ضخمة بجوار إكسال

شاهد أيضاً

مجد الكروم: إصابتان في مطاردة بوليسية
مجد الكروم: إصابتان في مطاردة بوليسية
play-icon
play-icon

مجد الكروم: إصابتان في مطاردة بوليسية

الأسد الإيراني الجريح: الفوضى مقابل الفوضى
الأسد الإيراني الجريح: الفوضى مقابل الفوضى
play-icon
play-icon

الأسد الإيراني الجريح: الفوضى مقابل الفوضى

الزويري: ما يحكم القرار الإيراني في الحرب؟
الزويري: ما يحكم القرار الإيراني في الحرب؟
play-icon
play-icon

الزويري: ما يحكم القرار الإيراني في الحرب؟

الناصرة: شظية ضخمة بجوار إكسال
الناصرة: شظية ضخمة بجوار إكسال
play-icon
play-icon

الناصرة: شظية ضخمة بجوار إكسال

مقالات متعلقة

مجد الكروم: إصابتان في مطاردة بوليسية
فيديو

مجد الكروم: إصابتان في مطاردة بوليسية

10/03/2026
الأسد الإيراني الجريح: الفوضى مقابل الفوضى
فيديو

الأسد الإيراني الجريح: الفوضى مقابل الفوضى

10/03/2026
الزويري: ما يحكم القرار الإيراني في الحرب؟
فيديو

الزويري: ما يحكم القرار الإيراني في الحرب؟

10/03/2026
تل أبيب: مصابون بشظايا صاروخية
فيديو

تل أبيب: مصابون بشظايا صاروخية

10/03/2026