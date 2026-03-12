اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
شورتس
12/03/2026 - 14:21
الصين | الحاضر الغائب في الأزمات
0
أعجبني
0
لم يعجبني
شاهد أيضاً
الصين | الحاضر الغائب في الأزمات
بودكاست "يَومِي" | الصحافي محمود مجادلة
مجزرة المدرسة.. إيران تعرض بقايا الصاروخ الأميركي
أين تقف الصين من الحرب على إيران؟
مقالات متعلقة
فيديو
بودكاست "يَومِي" | الصحافي محمود مجادلة
12/03/2026
فيديو
مجزرة المدرسة.. إيران تعرض بقايا الصاروخ الأميركي
12/03/2026
فيديو
أين تقف الصين من الحرب على إيران؟
11/03/2026
فيديو
إيران.. سكان العاصمة يواصلون حياتهم اليومية
11/03/2026
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن