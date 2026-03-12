فيديو | شورتس
12/03/2026 - 13:35

بودكاست "يَومِي" | الصحافي محمود مجادلة

مجزرة المدرسة.. إيران تعرض بقايا الصاروخ الأميركي
أين تقف الصين من الحرب على إيران؟
إيران.. سكان العاصمة يواصلون حياتهم اليومية
بودكاست "يَومِي" | الصحافي باسل مغربي

11/03/2026