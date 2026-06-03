فيديو | شورتس
03/06/2026 - 13:22

خلة الحمص | مستوطنون يعتدون بحماية الاحتلال

شاهد أيضاً

الطيبة ترفض جعل أراضيها مكبًا للنفايات
الطيبة ترفض جعل أراضيها مكبًا للنفايات
play-icon
play-icon

الطيبة ترفض جعل أراضيها مكبًا للنفايات

قارب لأسطول الصمود قبالة شواطئ صور
قارب لأسطول الصمود قبالة شواطئ صور
play-icon
play-icon

قارب لأسطول الصمود قبالة شواطئ صور

"إرادة الأسيرات أقوى من القمع"
"إرادة الأسيرات أقوى من القمع"
play-icon
play-icon

"إرادة الأسيرات أقوى من القمع"

خلة الحمص | مستوطنون يعتدون بحماية الاحتلال
خلة الحمص | مستوطنون يعتدون بحماية الاحتلال
play-icon
play-icon

خلة الحمص | مستوطنون يعتدون بحماية الاحتلال

مقالات متعلقة

الطيبة ترفض جعل أراضيها مكبًا للنفايات
فيديو

الطيبة ترفض جعل أراضيها مكبًا للنفايات

03/06/2026
قارب لأسطول الصمود قبالة شواطئ صور
فيديو

قارب لأسطول الصمود قبالة شواطئ صور

03/06/2026
فيديو

"إرادة الأسيرات أقوى من القمع"

03/06/2026
تقرير | كيف أثرت الحرب في الاقتصاد الإيراني؟
فيديو

تقرير | كيف أثرت الحرب في الاقتصاد الإيراني؟

03/06/2026