فيديو | شورتس
06/06/2026 - 14:09

إذنا | الأهالي يعيدون فتح طريق أغلقه مستوطنون

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إذنا | الأهالي يعيدون فتح طريق أغلقه مستوطنون
إذنا | الأهالي يعيدون فتح طريق أغلقه مستوطنون
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إذنا | الأهالي يعيدون فتح طريق أغلقه مستوطنون

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