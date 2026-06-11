فيديو | شورتس
11/06/2026 - 15:14

المسعودية | مستوطنون يهاجمون منازل الأهالي

شاهد أيضاً

المسعودية | مستوطنون يهاجمون منازل الأهالي
المسعودية | مستوطنون يهاجمون منازل الأهالي
play-icon
play-icon

المسعودية | مستوطنون يهاجمون منازل الأهالي

من أم الخير إلى عايدة.. كرة القدم في مواجهة الواقع
من أم الخير إلى عايدة.. كرة القدم في مواجهة الواقع
play-icon
play-icon

من أم الخير إلى عايدة.. كرة القدم في مواجهة الواقع

بودكاست "يَومِي" | الصحافي محمود مجادلة
بودكاست "يَومِي" | الصحافي محمود مجادلة
play-icon
play-icon

بودكاست "يَومِي" | الصحافي محمود مجادلة

محافظة سلفيت | قرية تفقد أرضها شجرةً بعد أخرى
محافظة سلفيت | قرية تفقد أرضها شجرةً بعد أخرى
play-icon
play-icon

محافظة سلفيت | قرية تفقد أرضها شجرةً بعد أخرى

مقالات متعلقة

من أم الخير إلى عايدة.. كرة القدم في مواجهة الواقع
فيديو

من أم الخير إلى عايدة.. كرة القدم في مواجهة الواقع

11/06/2026
بودكاست
فيديو

بودكاست "يَومِي" | الصحافي محمود مجادلة

11/06/2026
محافظة سلفيت | قرية تفقد أرضها شجرةً بعد أخرى
فيديو

محافظة سلفيت | قرية تفقد أرضها شجرةً بعد أخرى

11/06/2026
مناشدة من أسرى مبعدين إلى غزة
فيديو

مناشدة من أسرى مبعدين إلى غزة

11/06/2026