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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
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شورتس
15/06/2026 - 04:50
برطعة الشرقية | مراسل عرب 48 وآخر التطورات
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