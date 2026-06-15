فيديو | شورتس
15/06/2026 - 04:37

"لن نرحل ولو هدموا كل منازلنا"

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برطعة الشرقية | مراسل عرب 48 وآخر التطورات

"لن نرحل ولو هدموا كل منازلنا"
"لن نرحل ولو هدموا كل منازلنا"
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"لن نرحل ولو هدموا كل منازلنا"

الرايات السوداء | من تظاهرة اللد ضد الجريمة والإتاوة
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