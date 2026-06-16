فيديو | شورتس
16/06/2026 - 08:18

"خرجنا من الأرض فخرجنا من حياتنا"

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تحطم قاذفة قنابل أميركية B-52

"خرجنا من الأرض فخرجنا من حياتنا"
"خرجنا من الأرض فخرجنا من حياتنا"
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"خرجنا من الأرض فخرجنا من حياتنا"

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