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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
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رياضة
ثقافة وفنون
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شورتس
16/06/2026 - 08:18
"خرجنا من الأرض فخرجنا من حياتنا"
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