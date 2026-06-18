فيديو | شورتس
18/06/2026 - 13:56

يعانق عائلته بعد 25 عامًا بالأسر

شاهد أيضاً

يعانق عائلته بعد 25 عامًا بالأسر
يعانق عائلته بعد 25 عامًا بالأسر
play-icon
play-icon

يعانق عائلته بعد 25 عامًا بالأسر

عودة لساعات.. نازحون "يلملمون" ما تبقى من منازلهم
عودة لساعات.. نازحون "يلملمون" ما تبقى من منازلهم
play-icon
play-icon

عودة لساعات.. نازحون "يلملمون" ما تبقى من منازلهم

بودكاست "يَومِي" | الصحافي محمود مجادلة
بودكاست "يَومِي" | الصحافي محمود مجادلة
play-icon
play-icon

بودكاست "يَومِي" | الصحافي محمود مجادلة

خيام غزة.. تحت وطأة الحر
خيام غزة.. تحت وطأة الحر
play-icon
play-icon

خيام غزة.. تحت وطأة الحر

مقالات متعلقة

عودة لساعات.. نازحون
فيديو

عودة لساعات.. نازحون "يلملمون" ما تبقى من منازلهم

18/06/2026
بودكاست
فيديو

بودكاست "يَومِي" | الصحافي محمود مجادلة

18/06/2026
خيام غزة.. تحت وطأة الحر
فيديو

خيام غزة.. تحت وطأة الحر

18/06/2026
فيديو

"لا حاجة لحزب عربي يهودي إضافي"

18/06/2026