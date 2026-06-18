فيديو | شورتس
18/06/2026 - 06:20

"لا حاجة لحزب عربي يهودي إضافي"

شاهد أيضاً

"لا حاجة لحزب عربي يهودي إضافي"
"لا حاجة لحزب عربي يهودي إضافي"
play-icon
play-icon

"لا حاجة لحزب عربي يهودي إضافي"

لحظة توقيع ترامب مذكرة التفاهم مع إيران
لحظة توقيع ترامب مذكرة التفاهم مع إيران
play-icon
play-icon

لحظة توقيع ترامب مذكرة التفاهم مع إيران

عادوا إلى النبطية.. فلم يجدوا بيوتهم
عادوا إلى النبطية.. فلم يجدوا بيوتهم
play-icon
play-icon

عادوا إلى النبطية.. فلم يجدوا بيوتهم

غزة: المونديال متنفس ولحظات فرح
غزة: المونديال متنفس ولحظات فرح
play-icon
play-icon

غزة: المونديال متنفس ولحظات فرح

مقالات متعلقة

لحظة توقيع ترامب مذكرة التفاهم مع إيران
فيديو

لحظة توقيع ترامب مذكرة التفاهم مع إيران

18/06/2026
عادوا إلى النبطية.. فلم يجدوا بيوتهم
فيديو

عادوا إلى النبطية.. فلم يجدوا بيوتهم

17/06/2026
غزة: المونديال متنفس ولحظات فرح
فيديو

غزة: المونديال متنفس ولحظات فرح

17/06/2026
الضفة | مستوطنون يهاجمون مسجدًا ويضرمون النار
فيديو

الضفة | مستوطنون يهاجمون مسجدًا ويضرمون النار

17/06/2026