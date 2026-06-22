فيديو | شورتس
22/06/2026 - 13:48

برطعة الشرقية | صمود يترسخ فوق الأنقاض

شاهد أيضاً

برطعة الشرقية | صمود يترسخ فوق الأنقاض
برطعة الشرقية | صمود يترسخ فوق الأنقاض
play-icon
play-icon

برطعة الشرقية | صمود يترسخ فوق الأنقاض

بودكاست "يَومِي" | الصحافي باسل مغربي
بودكاست "يَومِي" | الصحافي باسل مغربي
play-icon
play-icon

بودكاست "يَومِي" | الصحافي باسل مغربي

المونديال | جماهير مصر تهتف لفلسطين
المونديال | جماهير مصر تهتف لفلسطين
play-icon
play-icon

المونديال | جماهير مصر تهتف لفلسطين

احتجاج أمام مقر الأونروا بمدينة غزة
احتجاج أمام مقر الأونروا بمدينة غزة
play-icon
play-icon

احتجاج أمام مقر الأونروا بمدينة غزة

مقالات متعلقة

بودكاست
فيديو

بودكاست "يَومِي" | الصحافي باسل مغربي

22/06/2026
المونديال | جماهير مصر تهتف لفلسطين
فيديو

المونديال | جماهير مصر تهتف لفلسطين

22/06/2026
احتجاج أمام مقر الأونروا بمدينة غزة
فيديو

احتجاج أمام مقر الأونروا بمدينة غزة

22/06/2026
النقب.. من
فيديو

النقب.. من "يوم التضامن" مع قرية تل عراد

22/06/2026