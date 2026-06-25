اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
شورتس
25/06/2026 - 11:24
بئر السبع | "كف بكف وإيد بإيد"
0
أعجبني
0
لم يعجبني
شاهد أيضاً
سنجل | هجمات المستوطنين تعجل الحصاد
بئر السبع | المتظاهرون يغلقون الشارع الرئيسي
بئر السبع | "كف بكف وإيد بإيد"
الشابة آية: "لونتا راح نظل ساكتين"؟
مقالات متعلقة
فيديو
سنجل | هجمات المستوطنين تعجل الحصاد
25/06/2026
فيديو
بئر السبع | المتظاهرون يغلقون الشارع الرئيسي
25/06/2026
فيديو
الشابة آية: "لونتا راح نظل ساكتين"؟
25/06/2026
فيديو
"أبارتهايد حتى الإعدام"
25/06/2026
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن