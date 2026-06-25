فيديو | شورتس
25/06/2026 - 11:24

بئر السبع | "كف بكف وإيد بإيد"

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بئر السبع | المتظاهرون يغلقون الشارع الرئيسي
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بئر السبع | المتظاهرون يغلقون الشارع الرئيسي

بئر السبع | "كف بكف وإيد بإيد"
بئر السبع | "كف بكف وإيد بإيد"
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بئر السبع | "كف بكف وإيد بإيد"

الشابة آية: "لونتا راح نظل ساكتين"؟
الشابة آية: "لونتا راح نظل ساكتين"؟
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الشابة آية: "لونتا راح نظل ساكتين"؟

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