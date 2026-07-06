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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
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اقتصاد
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رياضة
ثقافة وفنون
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شورتس
06/07/2026 - 12:23
من المسيرة نصرةً لفلسطين في برلين
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