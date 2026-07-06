فيديو | شورتس
06/07/2026 - 08:46

"فشل برا... صار يهدم جوا"

شاهد أيضاً

إصابات برصاص الشرطة في عرعرة النقب
إصابات برصاص الشرطة في عرعرة النقب
play-icon
play-icon

إصابات برصاص الشرطة في عرعرة النقب

سنجل | مزارعون يكسرون المنع ويحرثون الأرض
سنجل | مزارعون يكسرون المنع ويحرثون الأرض
play-icon
play-icon

سنجل | مزارعون يكسرون المنع ويحرثون الأرض

"فشل برا... صار يهدم جوا"
"فشل برا... صار يهدم جوا"
play-icon
play-icon

"فشل برا... صار يهدم جوا"

غزة | إعادة الحياة لآلات موسيقية
غزة | إعادة الحياة لآلات موسيقية
play-icon
play-icon

غزة | إعادة الحياة لآلات موسيقية

مقالات متعلقة

إصابات برصاص الشرطة في عرعرة النقب
فيديو

إصابات برصاص الشرطة في عرعرة النقب

06/07/2026
سنجل | مزارعون يكسرون المنع ويحرثون الأرض
فيديو

سنجل | مزارعون يكسرون المنع ويحرثون الأرض

06/07/2026
غزة | إعادة الحياة لآلات موسيقية
فيديو

غزة | إعادة الحياة لآلات موسيقية

04/07/2026
1000 يوم.. 1012 رياضيًا شهيدًا
فيديو

1000 يوم.. 1012 رياضيًا شهيدًا

04/07/2026