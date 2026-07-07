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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
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رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
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شورتس
07/07/2026 - 07:50
أم الخير | رئيس المجلس يناشد حماية عائلة
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