فيديو | شورتس
08/07/2026 - 10:17

نتنياهو: "إيران هي النازية"

شاهد أيضاً

بودكاست "يَومِي" | الصحافي باسل مغربي
بودكاست "يَومِي" | الصحافي باسل مغربي
play-icon
play-icon

بودكاست "يَومِي" | الصحافي باسل مغربي

ظنوه شهيدًا.. فعاد إليهم حيًا
ظنوه شهيدًا.. فعاد إليهم حيًا
play-icon
play-icon

ظنوه شهيدًا.. فعاد إليهم حيًا

نتنياهو: "إيران هي النازية"
نتنياهو: "إيران هي النازية"
play-icon
play-icon

نتنياهو: "إيران هي النازية"

مشجعون: "أداء بطولي وخسارة مؤلمة"
مشجعون: "أداء بطولي وخسارة مؤلمة"
play-icon
play-icon

مشجعون: "أداء بطولي وخسارة مؤلمة"

مقالات متعلقة

بودكاست
فيديو

بودكاست "يَومِي" | الصحافي باسل مغربي

08/07/2026
ظنوه شهيدًا.. فعاد إليهم حيًا
فيديو

ظنوه شهيدًا.. فعاد إليهم حيًا

08/07/2026
مشجعون:
فيديو

مشجعون: "أداء بطولي وخسارة مؤلمة"

08/07/2026
القاهرة.. هكذا استقبل المصريون وداع المونديال
فيديو

القاهرة.. هكذا استقبل المصريون وداع المونديال

08/07/2026