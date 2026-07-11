فيديو | شورتس
11/07/2026 - 10:05

الكابتن حسام.. هدية من رسام غزي

شاهد أيضاً

الكابتن حسام.. هدية من رسام غزي
الكابتن حسام.. هدية من رسام غزي
play-icon
play-icon

الكابتن حسام.. هدية من رسام غزي

الوالد الثاكل: "شروط لا يقبلها عقل"
الوالد الثاكل: "شروط لا يقبلها عقل"
play-icon
play-icon

الوالد الثاكل: "شروط لا يقبلها عقل"

الأهالي يتصدون لهجوم مستوطنين في بيتلو
الأهالي يتصدون لهجوم مستوطنين في بيتلو
play-icon
play-icon

الأهالي يتصدون لهجوم مستوطنين في بيتلو

"أرادوا إبعادي عن رئاسة المجلس بالرصاص"
"أرادوا إبعادي عن رئاسة المجلس بالرصاص"
play-icon
play-icon

"أرادوا إبعادي عن رئاسة المجلس بالرصاص"

مقالات متعلقة

الوالد الثاكل:
فيديو

الوالد الثاكل: "شروط لا يقبلها عقل"

11/07/2026
الأهالي يتصدون لهجوم مستوطنين في بيتلو
فيديو

الأهالي يتصدون لهجوم مستوطنين في بيتلو

11/07/2026
فيديو

"أرادوا إبعادي عن رئاسة المجلس بالرصاص"

11/07/2026
فيديو

"القاتل يطلب قتله بنفسه"

11/07/2026