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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
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اقتصاد
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شورتس
15/07/2026 - 13:50
الإسبان يحتفلون: علم فلسطين وأنغام بيلا تشاو
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