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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
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شورتس
18/07/2026 - 10:27
شبان يحمون راعية أغنام من المستوطنين
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شبان يحمون راعية أغنام من المستوطنين
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