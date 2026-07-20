فيديو | شورتس
20/07/2026 - 07:41

"فلسطين حرة".. إسبان يرددونها محتفلين بالكأس

شاهد أيضاً

غزة.. فرحة في القطاع بتتويج إسبانيا بطلة للعالم
غزة.. فرحة في القطاع بتتويج إسبانيا بطلة للعالم
play-icon
play-icon

غزة.. فرحة في القطاع بتتويج إسبانيا بطلة للعالم

"فلسطين حرة".. إسبان يرددونها محتفلين بالكأس
"فلسطين حرة".. إسبان يرددونها محتفلين بالكأس
play-icon
play-icon

"فلسطين حرة".. إسبان يرددونها محتفلين بالكأس

"ليست كل سياسية نسوية"
"ليست كل سياسية نسوية"
play-icon
play-icon

"ليست كل سياسية نسوية"

هدم ذاتي لمنزل في مدينة طمرة
هدم ذاتي لمنزل في مدينة طمرة
play-icon
play-icon

هدم ذاتي لمنزل في مدينة طمرة

مقالات متعلقة

غزة.. فرحة في القطاع بتتويج إسبانيا بطلة للعالم
فيديو

غزة.. فرحة في القطاع بتتويج إسبانيا بطلة للعالم

20/07/2026
فيديو

"ليست كل سياسية نسوية"

19/07/2026
هدم ذاتي لمنزل في مدينة طمرة
فيديو

هدم ذاتي لمنزل في مدينة طمرة

19/07/2026
فيديو

"خمس دقائق.. دُمّر كل شيء"

19/07/2026