فيديو | شورتس
23/07/2026 - 11:13

طقوس تلمودية وأعلام إسرائيلية باقتحام الأقصى

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طقوس تلمودية وأعلام إسرائيلية باقتحام الأقصى

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