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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
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رياضة
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شورتس
23/07/2026 - 09:01
"أين النساء من الخطاب السياسي"
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