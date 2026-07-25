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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
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رياضة
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شورتس
25/07/2026 - 11:36
احتفالات بالتوجيهي في خيام النزوح
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احتفالات بالتوجيهي في خيام النزوح
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