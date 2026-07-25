فيديو | شورتس
25/07/2026 - 09:30

لحظة نقل الجندي القتيل في بلدة تل

شاهد أيضاً

احتفالات بالتوجيهي في خيام النزوح
احتفالات بالتوجيهي في خيام النزوح
play-icon
play-icon

احتفالات بالتوجيهي في خيام النزوح

"تماسيح حول الأسرى.. جنون بلا سقف"
"تماسيح حول الأسرى.. جنون بلا سقف"
play-icon
play-icon

"تماسيح حول الأسرى.. جنون بلا سقف"

غزة | نجاح الثانوية العامة يعيد مشاهد الفرح إلى القطاع
غزة | نجاح الثانوية العامة يعيد مشاهد الفرح إلى القطاع
play-icon
play-icon

غزة | نجاح الثانوية العامة يعيد مشاهد الفرح إلى القطاع

"خرجنا والنيران تلاحقنا".. شهادة من صرة
"خرجنا والنيران تلاحقنا".. شهادة من صرة
play-icon
play-icon

"خرجنا والنيران تلاحقنا".. شهادة من صرة

مقالات متعلقة

احتفالات بالتوجيهي في خيام النزوح
فيديو

احتفالات بالتوجيهي في خيام النزوح

25/07/2026
فيديو

"تماسيح حول الأسرى.. جنون بلا سقف"

25/07/2026
غزة | نجاح الثانوية العامة يعيد مشاهد الفرح إلى القطاع
فيديو

غزة | نجاح الثانوية العامة يعيد مشاهد الفرح إلى القطاع

25/07/2026
فيديو

"خرجنا والنيران تلاحقنا".. شهادة من صرة

25/07/2026