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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
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اقتصاد
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رياضة
ثقافة وفنون
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شورتس
27/07/2026 - 09:47
"حتى علم فلسطين يخيفهم"
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