"250 مرة هُدمت... وعزيمتنا لم تُهدم"

فيديو | شورتس
27/07/2026 - 06:14

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احتفالات بالتوجيهي في خيام النزوح
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"تماسيح حول الأسرى.. جنون بلا سقف"
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