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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
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رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
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شورتس
28/07/2026 - 14:01
الاحتلال يهدم منزلا عمره 120 عاما
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