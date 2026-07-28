فيديو | شورتس
28/07/2026 - 12:56

سنجل.. اعتداء بالمواشي على الأراضي الزراعية

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"هو للتهجير والانتقام من الفلسطيني"
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