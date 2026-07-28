فيديو | شورتس
28/07/2026 - 08:51

هتافات ضد نتنياهو أمام البيت الأبيض

شاهد أيضاً

هتافات ضد نتنياهو أمام البيت الأبيض
هتافات ضد نتنياهو أمام البيت الأبيض
play-icon
play-icon

هتافات ضد نتنياهو أمام البيت الأبيض

غزة.. تكريم الطلبة المتفوقين رغم الحرب والدمار
غزة.. تكريم الطلبة المتفوقين رغم الحرب والدمار
play-icon
play-icon

غزة.. تكريم الطلبة المتفوقين رغم الحرب والدمار

ليان من غزة.. رسالة من سانشيز
ليان من غزة.. رسالة من سانشيز
play-icon
play-icon

ليان من غزة.. رسالة من سانشيز

احتجاجات ضد إرهاب المستوطنين.. الشرطة تقتحم
احتجاجات ضد إرهاب المستوطنين.. الشرطة تقتحم
play-icon
play-icon

احتجاجات ضد إرهاب المستوطنين.. الشرطة تقتحم

مقالات متعلقة

غزة.. تكريم الطلبة المتفوقين رغم الحرب والدمار
فيديو

غزة.. تكريم الطلبة المتفوقين رغم الحرب والدمار

27/07/2026
ليان من غزة.. رسالة من سانشيز
فيديو

ليان من غزة.. رسالة من سانشيز

27/07/2026
احتجاجات ضد إرهاب المستوطنين.. الشرطة تقتحم
فيديو

احتجاجات ضد إرهاب المستوطنين.. الشرطة تقتحم

27/07/2026
بودكاست
فيديو

بودكاست "يَومِي" | الصحافي باسل مغربي

27/07/2026