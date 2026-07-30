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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
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شورتس
30/07/2026 - 12:08
هجوم لمستوطنين ينتهي بهروبهم
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