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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
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شورتس
05/08/2026 - 07:52
البعنة: هدم منزل واعتقال شخصين
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