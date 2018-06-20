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3 منتخبات عربية تودع المونديال: هل سيُحقق نسور قرطاج المعجزة ويتخطّون مرحلة المجموعات؟
تاريخ النشر: 20/06/2018 - 22:51
بطولة كأس العالم – مونديال 2018
#تونس
#كأس العالم
#المونديال
#روسيا 2018
#المنتخب المغربي
#المنتخب السعودي
#المنتخب المصري
#محمد صلاح
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