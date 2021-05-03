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نبيل الكرد أحد أصحاب البيوت المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين في الشيخ جراح

تاريخ النشر: 03/05/2021 - 13:21

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