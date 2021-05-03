محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
صحة
فسحة
فيديو
فيديو
نبيل الكرد أحد أصحاب البيوت المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين في الشيخ جراح
تاريخ النشر: 03/05/2021 - 13:21
المزيد ...
قراءات في نصّ مريد | ملف خاص
حوارات
القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة
2021-05-01
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
2021-04-24
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
2021-04-18
من عرب 48
تعليقات Facebook
مواد متعلقة
"الدم واحد والوطن واحد"... مصلح أبو جراد وُلد في غزّة واستُشهد في أم الفحم
2020-10-18
ماذا تعرف الأجيال الناشئة عن هبة القدس والأقصى؟
2020-10-18
حوار مع د. نبيل جرايسي حول تراجع الصحة النفسية في زمن كورونا... هل قضى الفيروس على مناعتنا النفسية؟
2020-10-18
مساعٍ لاستبدال نتنياهو من داخل الليكود؟
الهند: 20 مليون إصابة بكورونا
مراقب الدولة الإسرائيلي يعلن فتح فحص في حادثة الجرمق
كوخافي: عمليات البحث عن منفذي عملية زعترة مستمرة
الصحة الفلسطينية: 11 وفاة و565 إصابة جديدة بكورونا
كي لا يفوتك
الاحتلال يتوقع تصاعد التوتر الأمني في الضفة والقدس
إيطاليا تعيد افتتاح دور السينما بشرط أولوية عرض الأفلام المدعومة حكوميا
السعودية: أوامر ملكية لتعيينات وزارية جديدة
مبابي يثير قلق فريقه قبل مواجهة السيتي
تعليقات Facebook