"هذه قصتي" مع جمال محاميد | كشفَ مؤامرة دريهمة وقادَ معركة الدفاع عنها

يسلّط موقع "عرب 48" في حلقة جديدة من برنامج "هذه قصتي"، والتي تأتي من إعداد الزميل أنس موسى، الضوء على قصة جمال عبد الهادي محاميد، ابن مدينة أم الفحم، والذي تبوّأ منصب سكرتير بلدية أم الفحم لمدة 43 عاما، مرافِقا لتسعة رؤساء بلدية.

المثير في قصّة محاميد أنه أحد أصحاب أراضي منطقة دريهمة الواقعة شرق أم الفحم، والتي تبلغ مساحتها قرابة ألف دونم، من بينها نحو 750 دونما، خاصة بأهالي أم الفحم وقراها. واكتشف محاميد عن طريق المصادفة وجود مؤامرة لتحريش أراضي دريهمة ومصادرتها من أصحابها، مقابل منح أراض لبلدية أم الفحم، بهدف توسعة المنطقة الصناعية، إذ أنه أثار القضية مع البلدية، وملاّكي الأراضي، لتبدأ رحلة النضال الشعبي والقضائي، حتى تم لاحقا، إفشال المخطّط الرامي لمصادرة الأرض والتضييق على أهالي المنطقة، عبر محميات طبيعية، وبؤر استيطانية، ومناطق عسكرية.