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الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فيديو
ترجمان
فيديو
|
فيديو
26/04/2023 - 08:41
وكالة "ناسا" : سيعبر بجوار الأرض ويستمر برحلته
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