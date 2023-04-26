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26/04/2023 - 08:41

وكالة "ناسا" : سيعبر بجوار الأرض ويستمر برحلته

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وكالة "ناسا" : سيعبر بجوار الأرض ويستمر برحلته

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