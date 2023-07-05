فيديو | فيديو
07/07/2023 - 20:18

سبسطية | أضخم مشروع تهويدي لمواقعها الأثرية

التعليقات

شاهد أيضاً

سبسطية | أضخم مشروع تهويدي لمواقعها الأثرية
سبسطية | أضخم مشروع تهويدي لمواقعها الأثرية
play-icon
play-icon

سبسطية | أضخم مشروع تهويدي لمواقعها الأثرية

2023 | الاحتلال هدم 127 مبنى في شرقي القدس
2023 | الاحتلال هدم 127 مبنى في شرقي القدس
play-icon
play-icon

2023 | الاحتلال هدم 127 مبنى في شرقي القدس

وسط الدمار | أهالي في المخيم؛ "لن ننكسر ولم ننهزم"
وسط الدمار | أهالي في المخيم؛ "لن ننكسر ولم ننهزم"
play-icon
play-icon

وسط الدمار | أهالي في المخيم؛ "لن ننكسر ولم ننهزم"

عدوان الاحتلال على جنين: "طُردنا من بيوتنا كالمهجّرين"
عدوان الاحتلال على جنين: "طُردنا من بيوتنا كالمهجّرين"
play-icon
play-icon

عدوان الاحتلال على جنين: "طُردنا من بيوتنا كالمهجّرين"

مقالات متعلقة

2023 | الاحتلال هدم 127 مبنى في شرقي القدس
فيديو

2023 | الاحتلال هدم 127 مبنى في شرقي القدس

06/07/2023
وسط الدمار | أهالي في المخيم؛
فيديو

وسط الدمار | أهالي في المخيم؛ "لن ننكسر ولم ننهزم"

06/07/2023
عدوان الاحتلال على جنين:
فيديو

عدوان الاحتلال على جنين: "طُردنا من بيوتنا كالمهجّرين"

04/07/2023
مراسل
فيديو

مراسل "العربي": جيش الاحتلال لا يريد هذه الكاميرات

04/07/2023