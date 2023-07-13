إف-16 الأميركية | لماذا تصر أنقرة على شرائها؟

لماذا تصر تركيا على شراء مجموعة جديدة من F-16 ؟

- تعد المقاتلات الأميركية إف-16 العنصر الرئيسي في سلاح الجو التركي

- اشترت أنقرة بين عامي 1987 و2012 ما مجموعه 270 طائرة إف-16 من واشنطن

-تعد تركيا الدولة الثالثة التي تمتلك أكبر عدد من طائرات إف-16 بعد الولايات المتحدة وإسرائيل

- 160 من الطائرات التي اشترتها أنقرة بين عامي 1987 و1995 أُنتجت في تركيا

- الشركات التركية نفّذت تحديثات هيكلية وإلكترونية على مقاتلات F16 في السنوات الأخيرة

- تتطلع تركيا إلى استيراد مجموعة طائرات جديدة من طراز إف-16 لتحديث وتجديد مخزونها الحربي

- معظم أسطولها من هذه المقاتلات دخل الخدمة بين عامي 1987-1995

- طائرات "الجيل الخامس" قدراتُها التقنية والقتالية أعلى

- تسعى تركيا لاستيراد 79 مجموعة تحديث لطائرات إف-16 بالإضافة إلى الطائرات الجديدة الأحدث من الطراز نفسه من أجل تحديث أسطولها من المقاتلات الأميركية.