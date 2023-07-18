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الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فيديو
ترجمان
فيديو
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فيديو
18/07/2023 - 15:17
إدلب | سكان المخيمات يصارعون للبقاء على قيد الحياة
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