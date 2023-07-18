سناء سلامة | ندوة على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف

الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان الجلسة 53: دعوة قوية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين على جانبي الخط الاخضر وخاصة الأسير المناضل وليد دقة

في 10 تموز 2023 نظم بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين ندوة على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف.

شارك في الندوة إلى جانب مركز بديل المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، والسيدة سناء سلامة ، زوجة الأسير وليد دقة، المناضل الفلسطيني الذي لا يزال معتقلاً رغم انتهاء مدة محكوميته البالغة 37 عامًا.

حملت الندوة عنوان "الحرمان من الحرية على جانبي الخط الأخضر - أداة لسياسة الهيمنة والقمع الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني: حالة الأسير وليد دقة"، وجرت بمشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الدولية.