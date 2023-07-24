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24/07/2023 - 15:30

أم قيس | أردني ينحت رزقه من صخور مدينته الأثرية

- "كانت هواية وتحولت إلى مصدر رزق؛ تعلمتها منذ أن كان عمري 15 عامًا".

- "حجارة مدينتي ألهمتني ودفعتني إلى امتهان هذه الصنعة".

- "هذا العمل لا يكلفني سوى تعبي ومجهودي؛ الأدوات يدوية وبسيطة والحجارة متوفرة في كل مكان".

- "التميز في أن صلابة الحجر ولونه هو ما يزيد الطلب عليه لكونه يخالف الأمر الطبيعي وهو الحجر الأبيض".

- "ألهمتني حجارة مدينتي أم قيس الأثرية إلى ذلك، فهي تشتهر بحجارتها البازلتية السوداء".

- "90 بالمائة من المدينة من الحجر البازلتي وهو حجر بركاني ومن أقسى وأصلب أنواع الصخور على وجه الأرض".

- "الجاروشة اليدوية والمعروفة بالرحى هي الأكثر طلبًا وإنتاجًا يليها الهاون والمدقة وديكورات للحدائق ومجسمات حيوانات وشلالات ونوافير".

- "المهتمون بالمنتجات يقول هم الفلاحون ممن يملكون الأغنام ويسرحون معها في البرية فهم يقصدون الرحى لجرش الأعلاف إضافة إلى بعض الراغبين في عيش تجربة الماضي".

- "بعض القطع والفنيات تحتاج لساعات وبعضها يحتاج لأيام وشهور".

مدينة أم قيس: تقع في محافظة إربد في الأردن فوق مرتفع يعلو 364 مترًا عن سطح البحر ويفصلها من الشمال عن هضبة الجولان السورية نهر اليرموك ومن الغرب بحيرة طبرية الفلسطينية.

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