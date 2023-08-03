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المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فيديو
ترجمان
فيديو
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03/08/2023 - 21:09
لبنان | عين الحلوة.. بالأمس لجوء واليوم نزوح
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