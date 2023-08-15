فيديو | فيديو
15/08/2023 - 15:46

سورية | نازحون يحوّلون مخلفات لأواني مطبخ

إدلب | سكان المخيمات يصارعون للبقاء على قيد الحياة
على صلة

إدلب | سكان المخيمات يصارعون للبقاء على قيد الحياة

إدلب | تجميع النفايات الورقية وإعادة تدويرها
على صلة

إدلب | تجميع النفايات الورقية وإعادة تدويرها

التعليقات

شاهد أيضاً

سورية | نازحون يحوّلون مخلفات لأواني مطبخ
سورية | نازحون يحوّلون مخلفات لأواني مطبخ
play-icon
play-icon

سورية | نازحون يحوّلون مخلفات لأواني مطبخ

رواندا | انطلاق مهرجان "عمالقة أفريقيا"
رواندا | انطلاق مهرجان "عمالقة أفريقيا"
play-icon
play-icon

رواندا | انطلاق مهرجان "عمالقة أفريقيا"

تركيا: "شُهب البرشاويات" في سماء أنطاليا
تركيا: "شُهب البرشاويات" في سماء أنطاليا
play-icon
play-icon

تركيا: "شُهب البرشاويات" في سماء أنطاليا

"الأسود الأسيرة" | "حفلات قتل لإرضاء فضول السيّاح"
"الأسود الأسيرة" | "حفلات قتل لإرضاء فضول السيّاح"
play-icon
play-icon

"الأسود الأسيرة" | "حفلات قتل لإرضاء فضول السيّاح"

مقالات متعلقة

رواندا | انطلاق مهرجان
فيديو

رواندا | انطلاق مهرجان "عمالقة أفريقيا"

14/08/2023
تركيا:
فيديو

تركيا: "شُهب البرشاويات" في سماء أنطاليا

14/08/2023
فيديو

"الأسود الأسيرة" | "حفلات قتل لإرضاء فضول السيّاح"

12/08/2023
الصومال | متجر غير تقليدي؛ اِصنعْ عطرك بنفسك
فيديو

الصومال | متجر غير تقليدي؛ اِصنعْ عطرك بنفسك

10/08/2023