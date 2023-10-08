فيديو | فيديو
08/10/2023 - 06:25

طوفان الأقصى | نتنياهو؛ "سنواجه أيام صعبة"

طوفان الأقصى | "لحظة عبور" للأهالي باتجاه الداخل
على صلة

طوفان الأقصى | "لحظة عبور" للأهالي باتجاه الداخل

القطاع المحاصر | أطفال غزة يطالبون العالم بحقوقهم
على صلة

القطاع المحاصر | أطفال غزة يطالبون العالم بحقوقهم

المسجد الأقصى | اقتحامات للمستوطنين في "الغفران"
على صلة

المسجد الأقصى | اقتحامات للمستوطنين في "الغفران"

التعليقات

شاهد أيضاً

طوفان الأقصى | نتنياهو؛ "سنواجه أيام صعبة"
طوفان الأقصى | نتنياهو؛ "سنواجه أيام صعبة"
play-icon
play-icon

طوفان الأقصى | نتنياهو؛ "سنواجه أيام صعبة"

طوفان الأقصى | "لحظة عبور" للأهالي باتجاه الداخل
طوفان الأقصى | "لحظة عبور" للأهالي باتجاه الداخل
play-icon
play-icon

طوفان الأقصى | "لحظة عبور" للأهالي باتجاه الداخل

مبروك يا المغرب | فرحة باستضافة مونديال 2030
مبروك يا المغرب | فرحة باستضافة مونديال 2030
play-icon
play-icon

مبروك يا المغرب | فرحة باستضافة مونديال 2030

جرح نازف | رصاصة غادرة في جسده حتى اليوم
جرح نازف | رصاصة غادرة في جسده حتى اليوم
play-icon
play-icon

جرح نازف | رصاصة غادرة في جسده حتى اليوم

مقالات متعلقة

طوفان الأقصى |
فيديو

طوفان الأقصى | "لحظة عبور" للأهالي باتجاه الداخل

07/10/2023
مبروك يا المغرب | فرحة باستضافة مونديال 2030
فيديو

مبروك يا المغرب | فرحة باستضافة مونديال 2030

05/10/2023
جرح نازف | رصاصة غادرة في جسده حتى اليوم
فيديو

جرح نازف | رصاصة غادرة في جسده حتى اليوم

04/10/2023
تركيا | اكتشافات أثرية قد تكون
فيديو

تركيا | اكتشافات أثرية قد تكون "نقطة الصفر في التاريخ"

04/10/2023