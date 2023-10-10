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10/10/2023 - 11:07

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مصر | تحذيرات من دعوات "تفريغ القطاع من سكانه"

غزّة تحت النار | قصف للانتقام منازل تحولت إلى ركام
غزّة تحت النار | قصف للانتقام منازل تحولت إلى ركام
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غزّة تحت النار | قصف للانتقام منازل تحولت إلى ركام

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